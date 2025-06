Frente fria avança e provoca chuva em Curitiba que tem alerta para queda brusca de temperatura. (Franklin de Freitas)

O último domingo de junho, 29, chegou ensolarado a Curitiba e com temperatura amena. Os termômetros marcaram 15ºC ao amanhecer que, apesar da presença de nuvens, podem chegar aos 23ºC, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No entanto, o avanço de uma frente fria deve provocar chuva ainda no começo desta tarde. Por isso, o Paraná está em alerta duplo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Simepar , um novo sistema frontal avança pelo Sul do Brasil neste domingo, trazendo pancadas de chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento moderados a fortes principalmente nas regiões que fazem divisa com Santa Catarina.

Frente fria provoca chuva à tarde

No decorrer da tarde, este sistema frontal se afasta para o oceano fazendo com que as chuvas fiquem concentradas nas regiões da metade Sul do Paraná e Leste.

A semana começa com tempo instável no Paraná. Áreas de instabilidade seguem atuando ao longo do dia principalmente entre as regiões da metade sul do estado.

Nestes setores, com os ventos soprando do quadrante sul, as temperaturas mínimas deverão ser registradas no período da noite.

Já nas regiões noroeste e norte, o sol aparecerá entre nuvens com condições para algumas chuvas isoladas, as temperaturas não se elevam muito.

Alertas para declínio da temperatura e chuva

Segundo o Inmet, toda a parte Leste, a partir das regiões Centro-Sul do Paraná podem ter uma queda brusca da temperatura. O alerta é válido até as 23h59 desta segunda, 30 de junho.

O Inmet publica aviso de risco à saúde com um declínio maior que 5ºC nas temperaturas. As áreas afetadas são:

Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-grandense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Leste Rondoniense, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Itapetininga, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Centro-Sul Mato-grossense, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Norte Mato-grossense, Assis, Madeira-Guaporé, Presidente Prudente.

O segundo alerta do Inmet, com validade até as 23h59 deste domingo, 29, prevê tempestades com vento variando entre 40 km/h e 60 km/h. Baixo risco de queda de galhos de árvores.

A área afetada:

Metropolitana de Curitiba, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Macro Metropolitana Paulista, Campinas, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Metropolitana de São Paulo, Vale do Itajaí, Litoral Sul Paulista, Assis, Norte Central Paranaense, Norte Pioneiro Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Vale do Paraíba Paulista.