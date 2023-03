Rodrigo Fonseca/CMC –

Uma nova manifestação, nesta sexta-feira (10), na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, está marcada para protestar contra o aumento da passagem de ônibus na Capital. O protesto desta sexta também pede o fim da tarifa de ônibus na cidade.



Convocado pela Frente de Luta pela Tarifa Zero, que reúne vários movimentos coletivos e militantes independentes, a manifestação está marcada para começar às 17h30.



Na semana passada, a Urbanização de Curitiba (Urbs) anunciou o aumento da tarifa de R$ 5,50 para R$ 6. Um aumento de 9%. Impulsionados pelo aumento, os manifestantes pretendem pautar não só o fim do aumento da passagem do transporte público, mas também o fim da tarifa na capital.



Para a Frente de Luta pela Tarifa Zero, o aumento da passagem foi um desrespeito com a população que depende do transporte todos os dias e não vê melhoria no sistema.



A Urbs defende o aumento da passagem com base no custo do transporte coletivo. Hoje, a tarifa técnica seria de R$ 7,05.

Colaborou Lívia Berbel, com a supervisão de Mario Akira