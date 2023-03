Foto: Emerson Nogueira

Uma frente de militantes se reuniu nesta sexta-feira (10), no centro de Curitiba, para pedir o fim da tarifa de ônibus na cidade. O grupo, chamado Frente de Luta pela Tarifa Zero, que reúne vários movimentos, coletivos e militantes independentes, fez o protesto na Praça Rui Barbosa, no Centro, às 17h30. Depois, os manifestantes marcharam até o terminal Guadalupe.

Na semana passada, a Urbanização de Curitiba (Urbs) anunciou o aumento da tarifa de R$ 5,50 para R$ 6. Um aumento de 9%. Impulsionados pelo aumento, os militantes pediam não só o fim do aumento da passagem do transporte público, mas também o fim da tarifa na capital.

Para os militantes, o aumento da passagem é um desrespeito com a população que depende do transporte todos os dias e não vê melhoria no sistema. “A máfia do transporte continua lucrando rios de dinheiro. Enquanto isso, os ônibus seguem sucateados, com frota reduzida, superlotados e os motoristas cumprindo dupla função após a demissão dos cobradores”, afirmam no cartaz de divulgação do protesto.

















Foto: Emerson Nogueira

A Urbs defende o aumento da passagem com base no custo do transporte coletivo. O presidente da Urbanização afirma que os passageiros ainda pagam um valor abaixo do custo real, uma tarifa social. A tarifa técnica seria R$ 7,05.

Depois da última manifestação, que aconteceu um dia após o aumento, nem a Urbs e nem o Prefeito de Curitiba se manifestaram sobre o preço da passagem.