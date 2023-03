Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fabio Dias/EPR)

O frentista Paulo Sérgio Esperanceta, que jogou gasolina e ateou fogo em Caio Murilo Lopes dos Santos, está foragido. O caso aconteceu na manhã do último sábado, 18 de março, em um posto do bairro Pilarzinho, em Curitiba, e foi registrado pelas câmeras de segurança do posto. As imagens foram repassadas à Polícia Civil do Paraná (PCPR).

