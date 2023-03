O Frigorífico Astra, em Cruzeiro do Oeste, na região Noroeste, um dos maiores do Paraná, conseguiu habilitação para exportação de carne bovina para a Indonésia e a China. Assim, amplia a potencialidade de envio de sua produção para o Exterior.



A empresa já manda produtos para vários países da América Latina, União Europeia, e Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Israel.

O governo da China suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil, ontem, e habilitou quatro plantas brasileiras para exportação.