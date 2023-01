Paraná tem índice de sete veículos cadastrados para cada grupo de dez pessoas (Franklin de Freitas)

O trânsito do Paraná está ficando cada vez mais cheio, mais congestionado. Segundo dados do Departamento de Trânsito no Paraná (Detran-PR), ao longo do ano passado a frota de veículos cadastrados no estado teve alta de 2,7%. Pode parecer uma variação pouco expressiva, mas isso significa que mais de 200 mil veículos foram acrescentados à frota estadual, que pela primeira vez superou a marca de 8 milhões. Na esteira disso, também foram aplicadas mais multas no estado e o número de acidentes atendidos pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) subiu em relação ao ano anterior.



Conforme o Detran-PR, em dezembro de 2022 a frota de veículos no estado somava 8.112.645 unidades, enquanto em dezembro de 2021 haviam 7.900.866. Em Curitiba, a evolução da frota foi menor do que o registrado no estado como um todo, com o número de veículos na Capital subindo de 1.505.124 para 1.536.860 (alta de 2,1%). Nos dois casos, entretanto, a maior parte da frota é composta por automóveis (57% da frota estadual), seguido por motocicletas (14,6% do total), caminhonetes (9%) e motonetas (4%).



De acordo com a prévia do Censo 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no final do ano passado, o Paraná soma 11.835.379 habitantes. Isso significa que, atualmente, há no estado uma proporção de sete veículos cadastrados no Detran-PR para cada dez pessoas, ou 0,7 veículo por habitante.



Com um crescente número de veículos nas ruas, também houve um aumento na quantidade de acidentes de trânsito no estado. O Corpo de Bombeiros, através do Siate, atendeu 42.770 ocorrências em 2022, as quais deixaram 168 mil pessoas feridas e resultaramainda em 3.490 falecimentos. Com relação ao número de acidentes, houve alta de 2,5% na comparação com 2021 (que teve 41.737 registros). Já o número de feridos subiu 3,3%, de 162.683 para 168.022. O número de mortes, contudo, teve queda de 0,3% na comparação com 2021, quando 3.499 vidas haviam sido ceifadas no trânsito paranaense.

Número de multas aplicadas dispara no Estado

A alta mais expressiva no ano passado, entretanto, foi no número de multas aplicadas aos motoristas paranaenses. Segundo dados do Detran-PR, houve alta de 22,8% no número de infrações que resultados em sanção: em 2021 haviam sido aplicadas 3.242.363 multas no estado, enquanto no ano passado o número de infrações flagradas foi de 3.982.641.



Analisando-se ainda as cinco infrações mais cometidas nos dois anos analisados, verifica-se que todas tiveram alta no estado entre um e outro período. A mais comum delas, que são as situações em que os motoristas superaram em até 20% a velocidade máxima permitida da via, teve alta de 28%, com 1.416.474 multas (35,6% do total em 2022).



Na sequência, temos altas nas ocorrências envolvendo multas impostas a pessoas jurídicas (empresas) pela não identificação do condutor infrator (+16,3%, com 464.612 autuações); o desrespeito ao sinal vermelho do semáforo (+61,4% e um total de 314.249 multas); a utilização irregular do estacionamento rotativo (+20,9%, com 259.052); e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% (+14,6%, com 242.684).

Ano de 2023 começa com menos ocorrências

O ano de 2023 começou com redução no número de acidentes de trânsito no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o dia 18 (quarta-feira) haviam sido registradas 1.683 ocorrências em todo o estado, valor 8,1% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, com 1.832 acidentes. Com menos ocorrências, caiu também o número de feridos no trânsito, que passou de 7.015 para 6.441. Mas o número de mortes, curiosamente, subiu, passando de 138 para 141 (variação de +2,2%).



Mesmo com menos ocorrências no Paraná, nos últimos dias Curitiba registrou algumas situações que geraram muita repercussão ou, pelo menos, muito transtorno aos curitibanos. No sábado (14), por exemplo, um motorista de caminhão que vinha de Ponta Grossa atingiu 12 veículos em diversos pontos da cidade. O motorista, que foi preso em flagrante, confessou ter feito uso de rebite (droga sintética) e ter bebido cerveja antes de começar a viagem de 130 quilômetros, realizada em alta velocidade e com diversas manobras perigosas na rodovia e em ruas de Curitiba. Felizmente, apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido gravemente e o caminhoneiro já foi preso preventivamente.



Já na manhã de terça-feira (17) um engavetamento envolvendo sete carros e uma carreta deixou duas pessoas gravemente feridas na Capital. A ocorrência foi registrada na pista sentido Ponta Grossa, que estava com trânsito lento quando uma carretase aproximou do congestionamento e não conseguiu frear, dando início ao ‘dominó’ de veículos batendo. A situação obrigou a interdição parcial da via durante a manhã, mas no começo da tarde a pista já havia sido totalmente liberada.

Acidentes de trânsito no Paraná

2022

Ocorrências: 42.770

Óbitos: 3.490

Feridos: 168.022

2021

Ocorrências: 41.737

Óbitos: 3.499

Feridos: 162.683

Total de multas e principais infrações cometidas no Paraná

2022

Total: 3.982.641

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%: 1.416.474

Multa, por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica: 464.612

Avançar sinal vermelho do semáforo: 314.249

Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo: 259.052

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%: 242.684

2021

Total: 3.242.363

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%: 1.104.685

Multa, por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica: 399.435

Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo: 214.193

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%: 211.751

Avançar sinal vermelho do semáforo: 194.653

Frota de veículos no Paraná

Dezembro de 2022

Total: 8.112.645

Automóvel: 4.639.308

Caminhão: 287.669

Caminhão-trator: 112.189

Caminhonete: 733.877

Camioneta: 321.809

Ciclo-motor: 11.929

Micro-ônibus: 25.080

Motocicleta: 1.183.684

Motoneta: 326.275

Motor-casa: 2.153

Ônibus: 41.660

Quadriciclo: 64

Reboque: 168.052

Semi-reboque: 156.535

Side-car: 444

Trator esteira: 79

Trator rodas: 1.986

Trator misto: 80

Triciclo: 2.796

Utilitário: 96.976

Dezembro de 2021

Total: 7.900.866

Automóvel: 4.560.589

Caminhão: 280.854

Caminhão-trator: 107.773

Caminhonete: 704.677

Camioneta: 307.191

Ciclo-motor: 11.363

Micro-ônibus: 24.607

Motocicleta: 1.149.226

Motoneta: 310.798

Motor-casa: 1.785

Ônibus: 40.907

Quadriciclo: 59

Reboque: 158.821

Semi-reboque: 149.685

Side-car: 447

Trator esteira: 79

Trator rodas: 1.907

Trator misto: 80

Triciclo: 2.763

Utilitário: 87.255