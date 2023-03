Divulgação

Três funcionários terceirizados do Cemitério Municipal Jardim Independência, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, gravaram um vídeo durante a exumação de um corpo. O vídeo mostra os três ao lado do caixão aberto, dando risada e fazendo piada. Um deles chega a levantar o corpo. De acordo com a Prefeitura de Araucária, as imagens foram feitas na última quarta-feira (29) e vieram a público nesta sexta-feira (31).

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura diz que recebeu com indignação o vídeo compartilhado: “Faz-se necessário esclarecer que o serviço de exumação é algo recorrente e, deste modo, não há questionamentos, desde que seja conduzido de maneira profissional. Como o vídeo demonstra uma postura inadequada e insensível por parte dos autores, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), prontamente entrou em contato com a empresa responsável pelos trabalhadores para que tomasse as devidas providências”. De acordo com a empresa, os funcionários que aparecem no vídeo foram afastados e deverão ser demitidos por justa causa.

