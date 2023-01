Jogos de Aventura e Natureza. (José Fernando Ogura/AEN)

As competições esportivas do Verão Maior Paraná, organizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, começam neste fim de semana no Litoral. Caiobá será palco da Copa Verão Maior Paraná de Futevôlei, no sábado e no domingo (07 e 08), e Shangri-lá receberá o Campeonato de Beach Flag a partir desta sexta (06), também até domingo. As competições fazem parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza.

COPA DE FUTEVÔLEI – Unindo duas paixões, o futevôlei continua em ascensão e faz parte das modalidades presentes nos Jogos de Aventura e Natureza. Praticado em quadras montadas nas orlas com medidas de 9 metros de largura, 18 de comprimento e divididas ao meio por uma rede com 2,20 m de altura, o esporte é jogado em sistemas de duplas.

Como regra, o jogador pode tocar a bola com diversas partes do corpo, exceto os braços, antebraços e as mãos, como no futebol. E, assim como no vôlei, as disputas são realizadas em sets, em que os pontos são marcados quando a bola cai na quadra adversária, é desviada para fora das quadras ou bate em qualquer outro jogador e toca no chão.

A competição contará com cinco categorias a serem disputadas: bronze, mista, super master, open e uma específica para militares, totalizando 80 duplas.

Os jogos serão transmitidos no canal do YouTube da Secretaria do Esporte.

FLAG FOOTBALL – O Beach Flag é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano, com o objetivo de chegar no fim do campo adversário com a bola. É disputado por quatro jogadores em cada time, com dois períodos de 10 minutos. Confira todas as regras AQUI.

A competição é promovida em conjunto com a Federação Paranaense de Futebol Americano, com a participação de seis times, sendo quatro masculinos e dois femininos. Os jogos serão transmitidos ao vivo no canal do YouTube da Federação.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.