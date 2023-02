Os católicos que planejam ficar em Curitiba no carnaval, pode aproveitar o feriado para “recarregar as energias” e conectar-se com Deus no Gabaon.

Este ano, o evento acontecerá na Canção Nova, no bairro Hauer (em frente ao Shopping Cidade), entre os dias 18 e 21 de fevereiro. O tema escolhido é “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu.” (Ef 1, 4-5)

Todos os dias, a programação iniciará às 7h30 com a oração do terço e seguirá até à noite com pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, atrações para crianças, praça de alimentação, shows de bandas e cantores católicos e celebração da Santa Missa.

O evento é organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC), com apoio da Arquidiocese de Curitiba e já está em sua 34ª edição. Os ingresso custam R$ 5,00 por dia.

Programação

Acompanhe as informações sobre o Gabaon 2023 pelo Instagram da @rcccuritiba e @gabaoncuritiba. Informações pelo (41) 99132-0898.

SERVIÇO:

Data: 18 a 21 de fevereiro

Local: Canção Nova Curitiba

Horário de início, todos os dias: 7h30

Entrada: R$5,00

Informações: (41) 99132-0898