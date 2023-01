(AEN)

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira, 19 de janeiro, a Operação Perfídia, que investiga a prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento particular e apropriação indébita, envolvendo empresários e motoristas de caminhões. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades paranaenses de Cascavel, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Francisco Beltrão e Realeza e também em Elias Fausto, no estado de São Paulo.

