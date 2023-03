Divulgação

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 6ª Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 9 de março, a Operação Sumérios, que apura possível envolvimento de servidores públicos e empresários em crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e associação criminosa em, pelo menos, 28 licitações da Prefeitura de Enéas Marques, realizadas entre os anos de 2014 a 2017.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão – autorizados pelo Juízo Criminal de Francisco Beltrão – nos municípios de Enéas Marques, Francisco Beltrão, Nova Esperança do Sudoeste, Dois Vizinhos e Curitiba.

As apurações, conduzidas pela 6ª Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão, demonstraram que o Município de Enéas Marques, com a participação de servidores públicos dos setores de licitação e compras, direcionava procedimentos licitatórios ou beneficiava empresas com prorrogações de contrato, a partir da falsificação de publicações de extratos no Diário Oficial de um jornal de grande circulação na região Sudoeste. As falsificações contavam com o auxílio de uma funcionária do jornal à época dos fatos.

Entre os objetos apreendidos, estão aparelhos de telefone celular, computadores e documentos que serão periciados pelo Instituto de Criminalística e, na sequência, analisados no curso das apurações.