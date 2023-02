(Divulgação MPPR)

O Ministério Público do Paraná cumpriu nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, em Cornélio Procópio, Norte Central do estado, seis mandados de busca e apreensão na Operação Infiltrados, que apura possíveis crimes praticados a partir da Secretaria de Saúde do Município no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop). De acordo com as apurações da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, teria havido favorecimento de um dos três laboratórios cadastrados para prestação de serviços ao Consórcio. Os fatos investigados datam de 2020.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia