Reprodução/MPPR

O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta terça-feira, 11 de abril, a Operação Safira, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na capital paranaense e um em Balneário Camboriú (SC). A ação busca a apuração do crime de lavagem de dinheiro a partir da compra de itens de luxo, como joias e relógios, sem a emissão de notas fiscais nem comunicação aos órgãos de controle.

