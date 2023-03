(Reprodução MPPR)

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpre nesta terça-feira, 14 de março, nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de intimação de medidas cautelares na Operação Rota 303. As investigações apuram possível envolvimento de policiais militares na apropriação indevida de equipamentos eletrônicos oriundos do Paraguai.

