Redes Sociais

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), vai acompanhar a apuração sobre a morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, que foi baleado na cabeça pela Guarda Municipal de Curitiba no último sábado (25), na Rua Herondina de Freitas Ribeiro, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O caso é investigado pelo 11º Distrito Policial e pela Corregedoria da Guarda Municipal.

Leia mais no blog Plantão de Polícia