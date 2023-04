Ascom/Contenda

O aumento significativo de acidentes com coletores de resíduos sólidos com objetos cortantes faz com que a Prefeitura de Contenda, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, reforce o alerta para que a população descarte estes itens de maneira correta.

De acordo com o órgão, ao descartar vidros quebrados ou objetos cortantes no lixo doméstico, é recomendado que o mesmo seja enrolado em jornais e depositados em caixas de papelão, de leite ou garrafas pet. Depois, fechar com fita adesiva e escrever ‘cuidado vidro quebrado’ ou identificar como ‘material perfurante’.

“Precisamos do apoio da população nesta campanha que tem como objetivo a conscientização sobre a forma adequada para o descarte de objetos cortantes. É preciso que os moradores tomem as medidas necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores que atuam na limpeza urbana”, explicou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Thomas Gaspar Santana.

Além disto, a Prefeitura de Contenda informa que o cuidado e a limpeza da cidade é uma obrigação de todos. “Pedimos a colaboração da população para que descarte os resíduos em locais corretos e também fazerem a separação dos orgânicos e recicláveis. Isso agiliza muito o processo de coleta na cidade. Cuidar do meio ambiente é dever de todos”, afirmou Gaspar.

Outras informações sobre ações e serviços da Agricultura e Meio Ambiente na sede do órgão, que funciona junto à prefeitura, ou pelos telefones 3625-1212 ou 98403-7708.