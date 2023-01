Bloquinhos em Curitiba: Garibaldis e Sacis, no Largo da Ordem, na tarde deste domingo. Foto: Cassiano Rosário

















O pré-Carnaval 2023 já dá as caras neste fim de semana em Curitiba. Depois do bloco Ela Pode Ela Vai, do bloco Afro Pretinhosidade e do bloco Ecoorquestra o Colorido agitarem o sábado na capital paranaense, neste domingo é a vez do Garibaldis e Sacis fazer a festa dos curitibanos no Largo da Ordem.

Com 23 anos de existência, o Garibaldis e Sacis é referência na comemoração do Carnaval de rua em Curitiba. O bloco contagiou a cidade e passou a reunir a cada ano uma multidão de foliões., num movimento que se desdobrou em outros blocos, como o Garibaldinhos, que convida pais e crianças a festejarem juntos o Carnaval.

Nos últimos anos, por conta da pandemia, a saída do bloco no Carnaval curitibano ficou prejudicada, como todas as atividades. O bloco costuma reunir milhares de pessoas no Carnaval. Para 2023, por enquanto, a expectativa é de que o Carnaval de Curitiba possa ser retomado como era antes da pandemia do novo coronavírus, com desfiles de escolas e blocos. Por isso, os Garibaldis têm feito ensaios abertos nas Ruínas do São Francisco, desde novembro.

Veja a programação do pré-carnaval. Os locais e horários serão definidos

07/01 Ela Pode Ela Vai/Ecoorquestra/Ensaio Pretinhosidade

08/01 Garibaldis e Sacis

13/01 Siribloco

14/01 Saí do Armário e Me Dei Bem /Ela Pode Ela vai

15/01 Garibaldis e Sacis/Bloco Pífanos de Curitiba

20/01 Bloco Burlesco/Cachorras

21/01 Siribloquinho

22/01 Garbaldis e Sacis/Segura o Curitiba/Ela Pode ELa Vai/ Bloco Pífanos de Curitiba

26/01 Siribloco

28/01 Garibaldinho/Ela Pode Ela Vai/ Saí do Armário /Me Dei Bem

29/01 Garibaldis e Sacis/Bloco Pífanos de Curitiba