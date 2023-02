BPMOA

O Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) resgatou na tarde deste domingo (12) uma gestante de 23 anos, com 36 semanas de gestão e rompimento da membrana amniótica (bolsa rota) Após ser atendida inicialmente na Unidade Básica da Ilha do Mel, foi atendida e estabilizada pela equipe médica do Falcão 08 em Encantadas e transportada com a aeronave até o Aeroporto de Paranaguá, de onde seguiu com a ambulância do SAMU para a maternidade do Hospital Regional do Litoral