Ricardo Marajó/SMCS – Gestantes

Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba começa a aplicar a vacina bivalente contra a Covid em gestantes e puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto). Serão vacinadas com este reforço gestantes (em qualquer idade gestacional) e puérperas com 12 anos ou mais. O novo chamamento contempla 15 mil mulheres.



“Assim como os idosos e imunossuprimidos, que são considerados vulneráveis para a Covid-19 e já foram convocados, agora é a vez das nossas gestantes e puérperas voltarem aos postos de saúde para se vacinarem novamente e receber mais essa camada de proteção”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.



A vacina bivalente estará disponível para o novo público e os anteriormente convocados em 107 postos de saúde, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.



Para receber a vacina, a gestante precisa apresentar carteirinha de pré-natal (SUS ou particular) ou resultado positivo de laboratório para exame de gravidez com o nome da paciente. Já as puérperas podem apresentar como comprovante a certidão de nascimento, Carteira da Criança, declaração médica ou declaração do hospital.