A Prefeitura Municipal de Antonina e Morretes, juntamente com a SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental) e o Ekôa Park, estão apoiando um evento da marca automobilística General Motors (GM) que promove, no início de fevereiro, entre os dias 31 de janeiro a 11 de fevereiro, o lançamento da Nova Montana para 120 jornalistas e influenciadores na região da Grande Reserva Mata Atlântica.

O território, localizado no litoral do Paraná, foi escolhido para a realização de um circuito de test drive da nova picape Chevrolet, que é o lançamento mais aguardado de 2023 e estreia nas concessionárias Chevrolet de todo o Brasil a partir de meados de fevereiro.

O encontro está reunindo mais de uma centena de jornalistas e influenciadores de diversos estados do país. Eles vêm sendo divididos em grupos de 20 profissionais ao longo de todos os dias do evento, para produzirem conteúdos sobre o novo veículo e compreenderem mais detalhes sobre as Reservas Naturais da SPVS e o território da Grande Reserva Mata Atlântica.

Parceria entre SPVS e GM soma mais de 20 anos

O momento também celebra os mais de 20 anos de parceria da GM com a SPVS, uma vez que a criação da Reserva Natural Guaricica, uma das três Reservas Naturais criadas pela SPVS na década de 1990, localizada no município de Antonina, contou com o apoio direto da GM. Em 1999, a multinacional realizou um aporte financeiro no valor de US$ 10 milhões para promover a criação, estruturação e manutenção da Guaricica, que tem 8.677 hectares. O compromisso, inédito à época por seu escopo, tinha como objetivo realizar a restauração de áreas degradadas da Mata Atlântica, protegê-las, e contribuir com a diminuição dos níveis de gases poluentes na atmosfera. No início da parceria, o debate mundial sobre o tema começava a crescer, mas ainda pouco era discutido sobre a relação direta entre a conservação da biodiversidade e o combate às causas do aquecimento global.

A parceria da GM com a SPVS faz parte da agenda da empresa de contribuir com o apoio aos biomas brasileiros e se insere no comprometimento com as metas globais que envolvem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da ONU.

A SPVS, vale lembrar, foi reconhecida pela ONU como parceira da Década de Restauração de Ecossistemas. A Década é um movimento liderado pelo PNUMA (Programa da ONU para o Meio Ambiente) e pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e representa um chamado a toda a sociedade, setor público, privado, empresas, organizações, e até indivíduos para atuarem em prol do bem comum e da conservação da natureza, com o objetivo de proteger e recuperar ecossistemas ao redor do mundo em larga escala. A Década da Restauração vai de 2021 a 2030, prazo final para o atingimento dos ODS.

Para Clóvis Borges, diretor executivo da SPVS, a parceria com a GM, que teve também a importante participação da TNC (The Nature Conservancy), a entidade estrangeira, que repassava os recursos da companhia para a SPVS, colabora com a difusão do conceito de “produção de natureza”, no qual a manutenção de grandes áreas naturais bem conservadas representa a base de uma economia restaurativa. “Essa parceria foi, e continua sendo, essencial nessa longa caminhada que está apenas começando. Com um esforço conjunto, resiliência e o amplo compartilhamento de uma visão moderna – considerando a sustentabilidade um valor estratégico na administração pública que incorpora a conservação da biodiversidade nos negócios – será possível estimular outros atores da sociedade em busca de resultados em grande escala em favor do meio ambiente”, defende Clóvis.

Para Fabio Rua, VP de Relações Governamentais, Comunicação e ESG da GM, há orgulho em contribuir com a conservação de um importante bioma brasileiro por mais de 20 anos. “A parceria com a SPVS e a manutenção da Reserva da Guaricica representa o quanto a sustentabilidade norteia as ações da empresa há anos. Na visão de futuro da GM, sabemos que nenhum de nós atua de forma isolada e o que acontece em qualquer bioma importa para qualquer um que acredita em um planeta melhor e mais sustentável. Estamos engajados nesse propósito e entendemos a dimensão e a importância de cada um desses biomas para todo o Brasil e o mundo”, pontuou.