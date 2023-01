(Foto: Reprodução)

O Doodle do Google desta sexta-feira (13/1) no Brasil é uma homenagem ao 110º aniversário da curitibana Enedina Alves Marques, a primeira mulher diplomada em Engenharia Civil na região Sul do País e primeira engenheira negra do Brasil.

“Curitibana pioneira, Enedina foi grande e foi nossa e será eternizada em nossa cidade como exemplo de mulher resiliente que esteve além do seu tempo e é orgulho de Curitiba”, afirma o prefeito Rafael Greca.

A cidade de Curitiba também homenageará Enedina Alves Marques com importantes marcos em memória dela, entre eles o CMEI que fará parte de um grande complexo educacional inovador, no Vale do Pinhão, e ainda um monumento, na Rua XV de Novembro, a ser implantado pela Prefeitura, em parceria com o Centro Universitário Internacional Uninter próximo do Edifício Garcez, sede da instituição de ensino.

Engenheira Enedina Alves Marques ganhará monumento na Rua XV de Novembro

Curitiba irá ganhar escola solar integral para mil crianças

Pioneira

Enedina Alves Marques nasceu em Curitiba, em 13 de janeiro de 1913, filha de Paulo Marques e Virgília Alves Marques. Formada em Engenharia Civil no ano de 1945, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), entrou para a história como a primeira engenheira da Região Sul e a primeira engenheira negra do Brasil.

Em 1946, Enedina foi auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas. No ano seguinte para o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica onde trabalhou no Plano Hidrelétrico do Paraná e atuou no aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu.

A participação na construção da Usina Capivari-Cachoeira foi um dos marcos no trabalho de Enedina como engenheira. Dentre outras obras em que teve participação, destacam-se o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba (CEU).

Doodle do Google

Doodles são versões diferentes da marca do Google e utilizadas para marcar eventos importantes e aniversários de pessoas de destaque. Os Doodles são a forma do Google prestar homenagem e se posicionar diante de algum acontecimento marcante.

A história do Doodle do Google teve início em 1998, antes mesmo de o endereço se transformar na maior ferramenta de buscas. O primeiro doodle, ou o conceito do doodle, nasceu quando os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, rascunharam um logotipo temporário para indicar que participariam do Burning Man.

A dupla colocou o desenho de um simples boneco palito atrás do segundo “o” da palavra Google. A ideia era passar a mensagem, de forma lúdica, de que os fundadores do Google estavam “fora do escritório”. Apesar de o que podemos chamar de “primeiro doodle” ter sido uma brincadeira, foi ali que nasceu a ideia de celebrar eventos notáveis.