(Robson Mafra)

O governador Ratinho Junior e o secretário de Educação, Roni Miranda, anunciaram um pacote de medidas em resposta ao aumento no número de ataques em instituições de ensino pelo país.

As medidas anunciadas, que acolheram sugestões de deputados, da comunidade escolar e dos Núcleos Regionais de Educação (NREs), passam por reforço de efetivo, aporte financeiro e apoio psicológico.

Veja abaixo quais são elas:

aumento do número de Colégios Cívico-Militares e de instituições do programa Escola Segura;

destinação de R$ 20 milhões para as 2,1 mil escolas estaduais investirem em segurança de acordo com suas características (instalação de câmeras, aumento dos muros, troca de portões, etc);

viaturas da PM que não estiverem em atendimento poderão ser deslocadas para a porta das escolas;

5,6 mil PMs (incluindo praças em formação) serão deslocados para a porta e para dentro das escolas;

200 totens do programa Olho Vivo serão instalados nas escolas com maior necessidade;

destinação adicional de recursos para a contratação de mais PMs da reserva para atuarem na segurança das escolas, por meio do pagamento das diárias extrajornada;

treinamento de professores junto à Patrulha Escolar sobre medidas emergenciais a serem tomadas em casos de ataque;

haverá psicólogos e bolsistas nos NREs para prestarem orientação e apoio emocional à comunidade escolar.

“O momento atual exige uma atuação firme do poder público para garantir a segurança dos alunos nas escolas bem como a tranquilidade dos pais que deixam seus filhos sob a guarda dos professores. Nesse sentido, na condição de presidente da Comissão de Educação, era meu dever representar os deputados nesse debate e participar das discussões de medidas enérgicas e necessárias, que estão sendo anunciadas agora. Seguiremos firmes e vigilantes em relação a esse tema diuturnamente”, afirmou Hussein Bakri, líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).