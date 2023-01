O Projeto de Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba é a maior intervenção socioambiental da história recente de Curitiba. Ilustração: IPPUC

Os avanços de Curitiba em programas de governança participativa da população, combate à fome, sustentabilidade, mobilidade urbana e cidades inteligentes serão apresentados pelo prefeito Rafael Greca no LIDE – Brazil Portugal Conference, que ocorre de 2 a 4 de fevereiro, em Lisboa (Portugal). Ele vai participar do painel principal do fórum internacional, onde também irá compartilhar sua visão sobre valores institicionais e cooperação internacional, bem como acompanhar os debates dos demais participantes do evento, entre autoridades e grandes empresários brasileiros e portugueses.

Greca ainda terá uma agenda de encontros paralelos com autoridades portuguesas, já a partir do dia 31 de janeiro e que segue até o dia 6 de fevereiro.

Iniciativas da capital, como grandes investimentos socioambientais (Bairro Novo do Caximba e novo Inter 2), o programa Fala Curitiba, os aplicativos Curitiba APP e Saúde Já e inovações do Vale do Pinhão serão apresentados por Greca no LIDE – Brazil Portugal Conference e nos eventos paralelos.

Os prefeitos de Curitiba e São Paulo são os únicos representantes de cidades brasileiras no LIDE – Brazil Portugal Conference, que ainda terá a participação de líderes brasileiros e portugueses e mais de 120 empresários.

No LIDE – Brazil Portugal Conference, Greca vai participar do painel “Institucionalidade e Cooperação – Valores Institucionais, Caminhos Democráticos e Cooperação Internacional”, no dia 3 de fevereiro, logo depois da abertura do evento. O prefeito estará debatendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski; com o ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; e com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

O painel, que terá mediação do jornalista Merval Pereira (colunista de O Globo e comentarista da Globonews), começará às 8h30 no horário de Lisboa (5h30 de Brasília).

“Vamos mostrar como Curitiba está comprometida com a construção de igualdade de oportunidades para os cidadãos e que a cidade defende os preceitos democráticos e constitucionais. Somos a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, segundo o ranking Connected Smart Cities, e estamos abertos a novos acordos de comércio bilateral. Essa é uma grande oportunidade internacional para divulgarmos as soluções curitibanas”, afirma Greca.

O prefeito participa também da cerimônia de abertura do LIDE – Brazil Portugal Conference, que terá a presença do ex-presidente do Brasil, Michel Temer; do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro; do chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlam; e do presidente do LIDE, João Dória Neto.

Greca ainda acompanha o painel “Economia e Mercados”, no dia 4 de fevereiro, que terá a participação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e dos empresários Abílio Diniz (presidente do Conselho da Península), Luiza Helena Trajano (presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza), Luiz Carlos Trabuco (presidente do Conselho Administrativo do Banco Bradesco) e de Isaac Sidney (presidente da Febraban), bem como outros executivos brasileiros e portugueses.

Além de participar do LIDE – Brazil Portugal Conference, Greca terá encontros paralelos durante a estadia em Lisboa para discutir temas de interesse de Curitiba e Portugal, em áreas como cultura, mobilidade, governança e inovação, bem como convidar autoridades para participar das celebrações dos 330 anos de Curitiba, em março deste ano. Entre as reuniões previstas está uma agenda com o ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, e com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz.

Oportunidades do Brasil em Portugal

O evento do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais – em Lisboa vai discutir as “Oportunidades do Brasil em Portugal e na União Europeia”. O presidente do LIDE, o ex-governador de São Paulo e empresário João Doria Neto, acredita que o evento em Portugal ajuda a pautar a agenda nacional de prioridades socioeconômicas e contribui com a credibilidade da imagem do país no exterior.

“Estamos levando, de maneira inovadora para diversos países, importantes e respeitadas lideranças de diversos segmentos e poderes. Certamente, o resultado das discussões trará importantes reflexões sobre as prioridades do Brasil, assim como elevar a percepção do cenário socioeconômico do Brasil no exterior”, afirmou Doria.

Os painéis poderão ser acompanhados ao vivo pelo link aovivo.lide.com.br nos dias 3 e 4 de fevereiro, a partir das 5h30 (horário de Brasília) – 8h30 em Lisboa.

A imprensa também pode se credenciar neste link para acompanhar on-line a conferência.