O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu o processo de licitação para reforma de 16 obras de arte especiais, sendo 15 pontes e um viaduto, localizadas na região do Norte do Estado. A abertura dos envelopes de preços está marcada para 6 de janeiro, às 15 horas, na sede do DER/PR, e com transmissão online em tempo real pelo no YouTube.

A licitação ocorre na modalidade Concorrência Pública, na qual é declarada vencedora a concorrente que tenha a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, além de apresentar toda documentação necessária, que passará pela análise do órgão estadual. O resultado é publicado no Diário Oficial e no portal Compras Paraná. O prazo de execução será de 450 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O investimento estimado pelo Governo do Paraná é de R$ 13.623.857,20, valor máximo das propostas. Serão feitos reparos nas estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem e de segurança, melhorias na pavimentação, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, pintura externa, entre outros.

As obras vão contemplar 10 municípios, incluindo duas pontes na região de Londrina. Também serão beneficiados Centenário do Sul, Sertaneja, Assaí, Uraí, Porecatu, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Miraselva e Florestópolis. A localização de cada obra de arte especial (OAE) está disponível neste mapa, na aba CP 202/2022.

Entre as principais reformas, está a a ponte interestadual do Rio Paranapanema (PR-323), em Sertaneja, que faz divisa com Florínea (SP), com orçamento previsto de quase R$ 2 milhões. Outra OAE que é destaque é a ponte do Rio Vermelho (PR-090), no limite entre Alvorada do Sul e Porecatu.

“Verificamos a necessidade de revitalização de pontes, pontilhões, viadutos e galerias após um estudo técnico do DER do Paraná. A maioria dessas estruturas não recebem reforma há muito tempo. Por isso, também abrimos licitações semelhantes em várias regiões do Estado”, explica o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

INVESTIMENTO – Estão em andamento licitações para reforma de 195 obras de arte especiais no Paraná, espalhadas pelas regiões Norte Pioneiro, Campos Gerais, Sul, Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. O aporte estimado pelo Governo do Estado é de R$ 115.666.863,76.

Confira todas as obras de arte que serão reformadas:

Ponte Rio Centenário – PR-534 em Centenário do Sul

Ponte Córrego Alto – PR-534 em Centenário do Sul

Ponte Rio Paranapanema – PR-323 em Sertaneja

Ponte Rio Pirianito – PR-442 em Uraí

Ponte Rio Madrugada – PR-442 no limite entre Assaí e Uraí

Ponte Rio Capim – PR-450 em Porecatu

Ponte Rio Centenário – PR-450 em Centenário do Sul

Ponte Rio Primeiro de Maio – PR-437 em Primeiro de Maio

Ponte Rio Ribeiro – PR-437 em Alvorada do Sul

Ponte Rio Gabriel Cunha – PR-445 em Londrina

Ponte Rio Taquara – PR-445 em Londrina

Ponte Rio Vermelho – PR-090 no limite entre Alvorada do Sul e Porecatu

Passa Gado – PR-534 em Miraselva

Passa Gado – PR-090 em Assaí

Passa Gado – PR-537 em Florestópolis

Viaduto km 51,94 – PR-445 em Londrina