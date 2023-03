DER atende 50 mil habitantes com reforço de segurança viária da PR-281, no Sudoeste. (DER-PR)

Mais de 50 mil habitantes da região Sudoeste estão sendo beneficiados diretamente com o reforço de segurança viária implantado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) na PR-281, no município de Planalto.

O trecho com sinalização reforçada tem uma extensão de 14 quilômetros, do entroncamento com a BR-163, no perímetro urbano de Planalto, até o entroncamento com a PR-583, em São Valério. A rodovia estadual também faz ligação entre os municípios de Capanema e Realeza.

Foram executadas sinalização horizontal provisória, implantação de tachas refletivas, que aumentam a segurança dos condutores no período noturno, sinalização horizontal com plástico à frio e pintura de setas e zebrados.

O DER/PR também já atendeu outros trechos da PR-281, como por exemplo entre São Jorge D’Oeste e Dois Vizinhos. Os serviços integram o Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná) do DER/PR. O objetivo é diminuir o número de mortes nas rodovias estaduais e federais através da elaboração de projetos executivos, com obras de sinalização horizontal, sinalização vertical e instalação de dispositivos de segurança.

O Proseg Paraná conta com oito lotes diferentes para atender toda a malha rodoviária estadual. A PR-281 integra o lote 8, que contempla 1.185,41 quilômetros de rodovias do Sudoeste, com investimento de R$ 46.168.580,06 do governo estadual, e contrato até novembro de 2024.

Somente em segurança viária, o investimento do Governo do Paraná é de R$ 412,2 milhões, com atendimento a 9.965,43 quilômetros de rodovias do Estado.

CONSERVAÇÃO – O Estado também assinou contrato para serviços de manutenção da PR-281 e outras rodovias do Sudoeste. A PR-281 está inclusa nos Lote A, da Superintendência Regional Oeste do DER/PR. Somente neste lote, o Governo do Paraná está investindo mais de R$ 43 milhões para obras de conservação das rodovias estaduais da microrregião.