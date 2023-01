Ratinho Jr: Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou, ontem, a ordem de serviço para início da construção do Terminal de Ônibus Metropolitano de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O investimento do Governo do Estado na obra, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), será de R$ 21,3 milhões.



Três vezes maior que o atual, que atende 25 mil pessoas por dia, o novo terminal atende o crescimento populacional de São José dos Pinhais. Dados preliminares do Censo Demográfico 2022 mostram que a cidade ganhou 64 mil novos habitantes em 12 anos, sendo a terceira na Região Metropolitana que mais cresceu em números absolutos.



O novo terminal será construído na Avenida Rui Barbosa, no cruzamento com a Rua Anneliese Gellert Krigsner, no bairro Iná. Ele ficará a um quilômetro do atual Terminal Afonso Pena, que será desativado para melhorar a fluidez da avenida. O projeto contempla área total de 18.389,57 metros quadrados e área construída de 5.979,12 metros quadrados. O prazo de execução da obra é de 18 meses.

A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, explicou que o terreno foi adquirido em 2006 pela prefeitura, mas só agora a obra sai do papel. “Será um grande avanço para a cidade, que vai ampliar de 12 para 26 plataformas de ônibus”, disse.