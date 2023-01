O Governo do Estado apresenta, na manhã de hoje, o balanço dos primeiros dias do Verão Maior Paraná, iniciativa que agrega ações esportivas, culturais e reforço no policiamento e na proteção de moradores e turistas.



Desde o final de dezembro estão sendo desenvolvidas inúmeras atividades recreativas nas praias (tirolesa, campeonatos, dança), com acessibilidade e segurança reforçada.



Nesta sexta também começam os shows gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná. César Menotti & Fabiano e Jeann & Juliof fazem a abertura. Os cantores se apresentam às 20 horas. Shows no Litoral seguem até 2 de fevereiro.