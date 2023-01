O Governo do Estado, por meio da Secretaria estadual da Saúde (Sesa), autorizou nesta terça-feira (17) um pacote de investimentos de quase R$ 16 milhões para a área de Saúde em Paranaguá, no Litoral. Os recursos contemplam as obras de duas grandes estruturas: a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e ampliação e reforma da Maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes, projetos anexos ao Hospital Regional do Litoral (HRL). O montante inclui recursos também para a Atenção Primária.

“Estamos falando do primeiro município do Paraná, em duas obras que acontecerão em um local histórico. A orientação do governador é atender todos os 399 municípios do Estado e essa é a síntese da nossa principal meta: a regionalização dos serviços de saúde, que com investimentos deste porte chegam até a casa dos paranaenses com mais qualidade e eficiência”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Anexo ao hospital mais antigo do Estado, a antiga Santa Casa de Misericórdia, o projeto arquitetônico do AME para este município será de Tipo II, contando com dois andares e, com concepção diferenciada dos demais, sendo uma área estimada de 872 metros quadrados que abrigarão 22 consultórios, núcleo de fisioterapia e área administrativa. A capacidade do ambulatório será de até 12 mil atendimentos ao mês.

Para o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, a conquista é resultado direto da política municipalista do Governo. “É um investimento que supera R$ 14 milhões em recursos que farão a diferença para a vida dos nossos munícipes e pessoas da região como um todo. O fortalecimento dos municípios é indispensável para o avanço do Estado”, ressaltou.

Este é o sexto AME autorizado pela Secretaria desde a última semana. Os demais ficam em Campo Mourão, Jacarezinho, São José dos Pinhais, Paranavaí e Ponta Grossa, este último o primeiro Ambulatório Médico de Especialidades do Brasil.

Ao todo, o Pananá contará com 11 AMEs, unidades que reforçarão o atendimento multiprofissional na realização de consultas e exames especializados de média complexidade.

MATERNIDADE – Outro investimento importante será na reforma e ampliação da Maternidade Maria de Lourdes, referência no Litoral. A unidade terá em seu novo espaço 23 leitos de enfermaria e cinco quartos de pré-parto e pós-parto, equipando o hospital para receber e acompanhar melhor a gestante nos três estágios, incluindo o parto em si. Ao todo, serão mais 1.685 metros quadrados de área construída. Assim como no AME, o investimento será de R$ 7 milhões.

ATENÇÃO PRIMÁRIA – O Governo do Estado anunciou, ainda, mais R$ 1,9 milhão em recursos para o município, dedicados especificamente à Atenção Primária em Saúde. O valor é para a compra de equipamentos odontológicos, além de veículos destinados à fortalecer a Estratégia da Saúde da Família, facilitando deslocamento de pacientes e visitas médicas em residências.

PRESENÇAS – Também participaram da cerimônia o deputado estadual Márcio Nunes; o diretor da Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), Marcello Machado; o prefeito de Antonina, José Paulo Vieira; entre outras lideranças locais.