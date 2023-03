CURITIBA (BRASIL), 23/03/2023; Diretor-Presidente do Tecpar Celso Kloss no TECPAR, Paraná, Brasil,. Foto: Hedeson Alves/TECPAR

O Governo do Paraná indicou um novo diretor-presidente para o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). O indicado é Celso Kloss, que tomou posse nesta quinta-feira (23) em cerimônia com a presença do presidente do Conselho de Administração do Tecpar, Haly Chamy. Kloss foi indicado nesta semana pelo Governo do Estado e eleito pelos membros do Conselho de Administração.

Engenheiro Químico formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela University of Georgia (Estados Unidos), Celso Kloss já foi funcionário do Tecpar. No instituto, atuou como assessor da Qualidade entre 1995 e 1996, como gerente de Serviços Tecnológicos de 1997 a 1999, e gerente de Marketing e Relações com o Mercado, entre 2000 e 2003.

Kloss disse estar feliz em retornar ao Tecpar e espera que sua chegada fortaleça o instituto em temas prioritários como saúde, agricultura, empreendedorismo e inovação tecnológica. Ele também destacou que vai trabalhar em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

“Espero ser um elo facilitador na concretização dos projetos que irão consagrar a posição do Tecpar no cenário da saúde e da inovação tecnológica no Paraná e no Brasil. Nossa missão, ao lado da Seti e da Fundação Araucária, será a de compor e contribuir para o fortalecimento da estrutura de ciência, tecnologia e inovação do Estado, para consolidar as ações de desenvolvimento tecnológico do Paraná”, destacou.

Celso Kloss foi também diretor-superintendente da Rede Paranaense de Meteorologia e Ensaios (Paraná Metrologia), de 2003 a 2022, e diretor-superintendente da Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), de 2016 a 2022.