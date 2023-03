Estado divulga lista de professores do ensino fundamental para intercâmbio nos EUA (Crédito: Divulgação/AEN/SETI)

O Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (17) edital da segunda etapa da seleção de professores do ensino fundamental do Paraná para o Programa de Imersão Dupla em Português do Estado de Utah, nos Estados Unidos. Dos 64 docentes inscritos, dois da rede pública e 10 da rede privada estão aptos para as entrevistas, que serão feitas em inglês por uma equipe norte-americana, nos dias 22 e 23 de março.

Essa iniciativa de intercâmbio é resultado de uma parceria entre a secretaria estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e a Secretaria da Educação do Estado Utah, nos EUA, a partir de um memorando de entendimento firmado em 2014. O objetivo é promover e ampliar as oportunidades de crescimento profissional e pessoal para os professores que atuam no ensino fundamental paranaense.

O programa é direcionado para profissionais com licenciatura em Pedagogia, Letras, Ciências, Matemática, entre outras áreas. Entre os requisitos necessários para participar é preciso comprovar experiência nos últimos três anos como docente do ensino fundamental em escolas públicas ou privadas do Paraná.

Em relação ao idioma, os candidatos devem apresentar proficiência na língua inglesa equivalente a B1 (nível intermediário) do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (CEFR), um padrão internacional que classifica a fluência em dezenas de idiomas.

Os professores precisam estar aptos para o ensino de disciplinas como português, matemática, estudos sociais, ciências, educação física, artes e cultura geral. Os selecionados irão atuar por um período de até três anos, com alunos de idade entre 6 e 15 anos, em turmas da 1ª à 9ª série, da rede pública de Utah.

A próxima fase consiste em uma avaliação da experiência didática em sala de aula, gravada em vídeo pelos candidatos aprovados nas entrevistas.

BENEFÍCIOS – Os professores selecionados receberão uma remuneração anual de acordo com o nível de formação, que pode chegar até US$ 58 mil, valor que corresponde R$ 302,1 mil na cotação atual, além de planos de saúde e odontológicos. O programa também permite o acompanhamento da família, com visto de trabalho em tempo parcial para o cônjuge e matrícula em escola pública para filhos com até 21 anos.

Programa de Imersão Dupla em Português do Estado de Utah

Entrevistas: 22 e 23 de março (2ª etapa)

Envio de vídeos com aulas: 31 de março

Avaliação de experiência didática: 1º a 24 de abril (3ª etapa)

Resultado final: 28 de abril