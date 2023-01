Sala de aula (Crédito: Divulgação/Geraldo Bubniak/ANPr)

A Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR) recuou da decisão de retirar a disciplina de Artes da grade curricular das turmas do oitavo e nono ano da rede estadual de ensino. Em nota, a Seed-PR explicou a decisão. Veja o texto, na íntegra:

“A Seed-PR informa que as aulas de artes estão mantidas nas cerca de 1,8 mil escolas da rede estadual do Paraná que oferecem os anos finais do ensino fundamental.

Essa decisão para manter a disciplina em todas as turmas do 8º e 9º anos foi embasada em três princípios: diálogo com os representantes dos professores, análise de evidências educacionais e estudos orçamentários. Assim, a secretaria encontrou uma forma de manter o componente curricular. Isso representa um investimento de cerca de R$ 42 milhões por ano para beneficiar aproximadamente 160 mil alunos – sem contar os outros quase 100 mil desses anos que já teriam as aulas por estarem em escolas de Educação em Tempo Integral e Cívico-Militares. Hoje, o Paraná tem 3,7 mil professores aptos a lecionar o componente curricular.

A Seed-PR reforça que a matriz curricular incluirá também as aulas de pensamento computacional para o 8º e 9º anos ainda em 2023. Essas aulas de pensamento computacional são previstas pela legislação nacional, alinham o currículo paranaense às mais modernas práticas pedagógicas e preparam os nossos estudantes para as profissões do futuro.

Com a manutenção de artes e a inclusão de pensamento computacional, a Seed-PR também aumenta o número de aulas semanais em 1,3 mil escolas do Paraná, que passarão de 25 para 27 aulas por semana. Isso é um ganho educacional para os estudantes. ‘Mais tempo na escola significa mais aprendizado, que é exatamente o foco da nossa gestão’, afirma o professor Roni Miranda, secretário de educação do Paraná. ‘Além disso, o diálogo entre artes e pensamento computacional formará uma geração de estudantes capazes não apenas de consumir conteúdo digital, mas também de produzi-los. Queremos formar estudantes protagonistas em todas as áreas profissionais e do conhecimento’, conclui o secretário.”