Agepar (Ana Carolina Bandin)

O Governo do Paraná indicou um novo diretor-presidente para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e um novo diretor para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar). Os nomeados foram Jorge Augusto Callado Afonso para o Ipardes e Marcelo Luiz Curado para a Agepar.

Callado é biólogo e mestre em Gestão Urbana. Ele comandou o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e traz na bagagem atuações estratégicas no Parque Tecnológico Itaipu, no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e no Conselho Regional de Biologia do Paraná.

A sua expectativa à frente do Ipardes é desenvolver uma gestão voltada para a elaboração de estudos cada vez mais técnicos que permitam mapear a realidade econômica e social do Estado do Paraná. De acordo com as diretrizes da Secretaria de Planejamento, o Ipardes ajudará a mensurar os impactos das políticas públicas em andamento e trabalhará para indicar novas necessidades.

“O objetivo é tornar o Ipardes uma peça cada dia mais fundamental no que tange ao fornecimento de estudos e informações para o desenvolvimento e políticas públicas. Além disso, neste ano em que a instituição completa 50 anos de história, é fundamental uma gestão com foco na sustentabilidade e inovação”, afirmou.

Marcelo Luiz Curado, que comandava o Ipardes, virou diretor Administrativo Financeiro da Agepar. O economista tomou posse neste mês de março, após passar por sabatina na Assembleia Legislativa do Paraná, etapa protocolar do processo de nomeação dos diretores da Agência. Além de ocupar o cargo, Curado também fará parte do Conselho Diretor da Agepar, órgão colegiado de caráter deliberativo.

Ele é mestre em Desenvolvimento Econômico pela UPFR e doutor em Política Econômica pela Unicamp. Também é professor titular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Também foi secretário executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais na Casa Civil e pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nos programas Cátedras para o Desenvolvimento (2011/12) e Desafios da Nação (2017).

O novo diretor chega à Agepar com importantes missões. “Como diretor Administrativo Financeiro, o grande desafio que vejo não é na área orçamentária ou financeira, porque isso está muito bem equacionado com a Taxa de Regulação. A meu ver, a prioridade neste momento é uma questão estratégica, que é a qualificação dos seus servidores, pois a Agência trata de temas muito específicos, com um grau de complexidade muito grande”, destacou.

Por outro lado, como conselheiro, a principal contribuição de Curado será no âmbito da regulação. “Acredito que posso auxiliar muito nas discussões regulatórias devido à minha formação como economista e também às experiências profissionais que já tive ao longo da minha carreira, como na época em que atuei na Casa Civil. Portanto, minha expectativa é poder contribuir para que as decisões tomadas pelo Conselho sejam mais técnicas, aumentando o grau de eficiência nas análises. No fim das contas, o objetivo final é que o cidadão receba o melhor serviço possível”, ressaltou.

Além de Curado, fazem parte do Conselho Diretor da Agepar Reinhold Stephanes (diretor-presidente), Maiquel Guilherme Zimann (diretor de Regulação Econômica), Antenor Demeterco Neto (diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços) e Bráulio Cesco Fleury (diretor de Normas e Regulamentação).