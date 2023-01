Acampamento no Boqueirão é desmobilizado nesta tarde de segunda-feira, em Curitiba. (Franklin Freitas)

Em nota publicada nesta manhã de terça-feira, 10 de janeiro, o Governo do Estado informou não haver mas de nenhuma manifestação em frente a unidades das forças armadas no Paraná. Ainda conforme a nota, os pontos começaram a ser desmobilizados no domingo, 8. ” Todas as estruturas de acampamento foram desmontadas ou estão em reta final de desmontagem”, conforme a nota.

Informa ainda que foram lavrados diversos boletins de ocorrência e os nomes das lideranças serão informados à Justiça. A quantidade de boletins lavrados não foi informada.

Ainda conforme a nota, as forças de segurança seguirão monitorando a situação. Conforme nota distribuída na segunda-feira, 9, o governo do Paraná foi oficialmente notificado da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) às 16 horas de segunda-feira, 9 de janeiro.

Até as 18h desta segunda, dos 13 acampamentos de bolsonaristas radicais do Paraná, 10 foram desocupados e três encontram-se em processo de desmontagem das estruturas. As informações são da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR).

“Além disso, foram identificadas lideranças e veículos participantes, informações que estão sendo encaminhadas à Justiça”, afirma a nota.