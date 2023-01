Danilo Avanci/SESA

O Governo do Estado assinou nesta terça-feira (10) um convênio com o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, para o repasse de R$ 1,8 milhão para aquisição de duas máquinas de circulação extracorpórea. A oficialização foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Os novos equipamentos substituirão as máquinas existentes no hospital, trazendo mais qualidade e segurança nos atendimentos aos pacientes.

“O Pequeno Príncipe é um hospital de ponta no atendimento das crianças de todo o Paraná. Com apoio do Governo, a aquisição desses novos equipamentos dará vazão a uma necessidade do hospital, além de dar um salto de qualidade para as cirurgias cardíacas”, disse Beto Preto.

O Pequeno Príncipe é o maior centro médico voltado exclusivamente para o atendimento pediátrico do Brasil. São realizados mais de 200 mil procedimentos ambulatoriais por ano, sendo referência em procedimentos de média e alta complexidade.

Embora seja uma unidade privada, a maioria dos atendimentos é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Só no último ano, o Governo do Estado autorizou convênios para compra de equipamentos e mobiliários no valor de mais R$ 5 milhões par a instituição.

“É um hospital de alta complexidade e precisamos trabalhar com cada vez mais precisão e tecnologia. A substituição desses equipamentos possibilita que os procedimentos médicos sejam realizados com maior segurança e melhor resultado. Só temos a agradecer o reconhecimento por parte do Governo”, enfatizou o diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe, Donizetti Dimer Giamberardino.

O deputado federal Ney Leprevost também participou da assinatura.