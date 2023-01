Guaratuba vai ganhar nova ponte em avenida através de investimento do Estado –

Guaratuba vai ganhar uma nova ponte, fruto de um convênio firmado entre o Governo do Paraná e a prefeitura. A obra de arte especial será construída sobre o Rio dos Paus para atender o tráfego da Avenida Mandaguari com a Avenida Mafra, no bairro Canela, próximo ao Centro. A conexão dos dois trechos permitirá que ela seja mais uma alternativa no acesso à região mais movimentada do município.

O investimento total será de R$ 453.889,30. O governo estadual, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, irá custear R$ 300.000,00. A contrapartida da Prefeitura de Guaratuba será de R$ 153.889,30.

“Seguimos investindo no Litoral do Paraná, agora com uma obra que será importante para o deslocamento dos moradores. É uma área residencial e a ponte irá facilitar o acesso para quem trafega pela Avenida Mandaguari, o que vai trazer mais desenvolvimento para o bairro”, explica o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

O processo de licitação, assim como execução dos serviços, será de responsabilidade da Prefeitura de Guaratuba. Já o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) ficará com a supervisão e fiscalização da execução das obras.

A ponte terá 16 metros de comprimento, com estrutura em concreto armado. O tamanho foi escolhido justamente para que a mesoestrutura e a infraestrutura sejam construídas em terreno seco, com pouca conexão com o rio, trazendo maior segurança aos usuários.

Serão implantados dispositivos de drenagem, guarda corpo, sinalização, assim como tachas refletivas para garantia de visibilidade noturna.

PONTE DE GUARATUBA – O DER/PR também é responsável pelo projeto para construção da ponte que vai ligar Guaratuba e Matinhos, que está na fase de obtenção da licença ambiental, junto ao Instituto Água e Terra (IAT). O investimento do governo estadual é de R$ 386,9 milhões, em um dos maiores empreendimentos da história do litoral paranaense.

Em dezembro, o DER/PR organizou as audiências públicas nos dois municípios envolvidos com a obra. Atualmente, o DER/PR está realizando ajustes no Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima). Após a obtenção da licença, será iniciado o prazo de seis meses para execução do projeto, antes da execução em si das obras na baia de Guaratuba.