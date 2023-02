Reprodução/Seap

Interessados em adquirir veículos com potencial de recuperação e sucata de automóveis inservíveis já podem se cadastrar para participar do leilão organizado pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap). Os cadastros poderão ser feitos até às 18 horas do dia 23 de março, mas a abertura para os lances já estará disponível a partir do dia 20.

Ao todo serão 321 veículos divididos em 230 lotes, sendo 150 lotes de veículos recuperáveis e 80 lotes de sucatas de veículos. Há lotes com lances a partir de R$ 844,05

Para participar do leilão, o cadastro deve ser feito pelo portal oficial do leiloeiro contratado, no site www.nakakogueleiloes.com.br. Os lances eletrônicos serão efetuados a partir do valor mínimo definido para cada lote, considerando-se arrematante o licitante que fizer o maior lance por lote.

Os veículos disponibilizados fazem parte da frota oficial do Estado, mas que já não têm utilidade para o serviço público do Paraná. “Dessa forma, ao invés de gerar despesas ao Estado, os veículos podem ser melhor aproveitados por alguém que irá recuperá-los ou dar um destino final e dentro da legalidade para o automóvel inservível. O mais importante é que a receita gerada pelo leilão volta para o caixa do Estado e garante que os recursos sejam aplicados em novos projetos, ações e melhores atendimentos à população do Paraná”, afirma o secretário Elisandro Pires Frigo.

Para quem está interessado em participar do leilão, há possibilidade de visita aos lotes disponíveis em Curitiba, Colombo e Maringá. Confira os endereços e horários de funcionamento:

Lotes 01 ao 80 – Município de Curitiba – Pátio da IDR-PR (Emater): Rua Engenheiro Gastão Chaves, n.º 162, Santa Cândida – aberto para visita entre os dias 20/03/2023 ao 21/03/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 081 ao 094 – Município de Curitiba – Pátio da Seab: Rua Dos Funcionários, n.º 1.582, Cabral – aberto para visita dia 21/03/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 095 ao 122 – Município de Colombo – Pátio da Seed: Estrada da Graciosa, n.º 7.400, Jardim Boa Vista – aberto para visita dia 22/03/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 123 ao 230 – Município de Maringá – Pátio do IBC: Rua Francisco Ferreira de Miranda, n.º 1.976, Parque Residencial Aeroporto – aberto para visita dia 24/03/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.