(Valquir Aureliano/AEN)

O Governo do Estado realiza nesta segunda-feira (23) a entrega de 93 câmaras refrigeradas para armazenamento de vacinas a municípios paranaenses. O valor total do investimento do Ministério da Saúde e do Estado é de R$ 1,2 milhão.

Além dos refrigeradores, serão entregues 13 ambulâncias do SAMU para a renovação da frota nos municípios de Adrianópolis, Astorga, Colombo, Ivaiporã, Londrina, Mandaguari, Manoel Ribas, Nova Esperança, Paiçandu, Pinhais, Realeza, São João do Ivaí e São José dos Pinhais. O investimento também é fruto de incentivo federal e ultrapassa R$ 3,5 milhões.