Gilson Abreu/AEN

O governo do Estado entregou ontem mais 173 ônibus escolares do programa Caminho da Escola. Os veículos foram adquiridos por aproximadamente R$ 58,5 milhões em recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE).



A partir de agora, os ônibus serão utilizados para o transporte de estudantes matriculados na rede pública de ensino de 139 municípios paranaenses. A entrega faz parte de uma renovação da frota escolar, cujo objetivo é garantir mais conforto e segurança aos alunos e funcionários da educação.

Desde dezembro de 2022, o Caminho da Escola recebeu um investimento de R$ 117 milhões para a aquisição de 340 veículos.