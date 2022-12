Arquivo/Paraná Esporte

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lança neste sábado (17) a programação do Verão Maior Paraná, que terá atividades esportivas, culturais e reforço na segurança pública nas praias do Litoral e nas bacias de água doce do Noroeste.

A ação integrada do Governo do Estado busca aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, além de garantir saúde, proteção, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

A programação conta com shows gratuitos, cinema na praça, atividades nas areias, campeonatos, distribuição de pulseirinhas para crianças, campanhas educativas e reforço nos serviços básicos para a população local.

Serviço:

Data: 17 de dezembro, sábado

Horário: 10 horas

Endereço: Avenida Atlântica – nº 1.165 – em frente ao SESC Caiobá – Matinhos