João Pedro Agostinho/ASCOM Pref. Tibagi

Portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu situação de emergência em Tibagi por conta dos alagamentos causados no dia 23 de fevereiro.



Fortes chuvas atingiram Tibagi no dia 26 de fevereiro de 2023 e causaram diversos estragos, como alagamentos nos bairros Santa Paula, São José, Beira-rio e Centro; além da interdição completa da PR-340, que liga o município a Castro.



Já o Governo do Paraná homologou a situação de emergência em Tibagi através do decreto nº 709, de 6 de março de 2023.