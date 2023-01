(Divulgação)

Oficina de Música, Smart City Expo, Coldplay, Anitta, Backstreet Boys e Joss Stone. Curitiba voltou a ser palco de grandes eventos e shows presenciais nacionais e internacionais e 2023 promete muitas emoções e movimentação da economia criativa local. Com apoio da Prefeitura de Curitiba, que reduziu o Imposto Sobre Serviços (ISS) para eventos em 2017, o destino se consolidou no roteiro de grandes apresentações artísticas, congressos e feiras, beneficiando o setor de turismo e a economia da cidade.

Oficina de Música

Um dos destaques da movimentada agenda de 2023 é a Oficina de Música, que abre as comemorações dos 330 anos de Curitiba. De 25 de janeiro a 5 de fevereiro, a cidade passa a respirar música com a 40ª edição do evento que promove palestras e minicursos gratuitos.

Na programação dos shows, Bnegão, Vanessa da Mata, Gilsons, Edu Lobo, o pianista Arnaldo Cohen e outros grandes nomes da música popular brasileira e da música erudita são alguns dos destaques que estarão no palco desta edição. A programação especial celebra também o marco histórico dos 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba.

As datas, locais de apresentação e a programação geral da Oficina de Música, podem ser conferidas no site www.oficinademusica.org.br.

Agenda internacional

O grande nome internacional que aterriza em Curitiba em 2023 é a banda britânica Coldplay. Fundada em 1996 na Inglaterra pelo vocalista e pianista Chris Martin e o guitarrista Jonny Buckland no University College London, o Coldplay conquistou uma legião de fãs brasileiros. A banda se apresenta nos dias 21 e 22 de março no Estádio Couto Pereira com shows de abertura da banda CHVRCHES e o duo Clara X Sofia.

Seguindo a agenda internacional, os Backstreet Boys, uma das bandas de maior vendagem de todos os tempos, se apresentam no dia 25 de janeiro na Pedreira Paulo Leminski. A apresentação faz parte da turnê DNA World Tour. O grupo se apresentou pela última vez para plateias esgotadas na América Latina em 2019.

Joss Stone, cantora e compositora inglesa de soul e R&B e atriz, vencedora de dois BRIT Awards e de um Grammy Award, se apresenta em abril no Teatro Positivo.

A banda de rock americana, The Calling, formada em Los Angeles, Califórnia, entre 2001 e 2004, atingiu sucesso com dois álbuns que venderam milhões de cópias. A banda terminou em 2005, e teve seu retorno oficial em 2013 e se apresenta em maio também no palco do Teatro Positivo.

Nacionais de peso

Na programação nacional, destacam-se apresentações icônicas como a reunião da banda de rock Titãs, que fazem um show em junho na Pedreira Paulo Leminski e a despedida do Skank. A banda mineira está percorrendo o país com a “Turnê da Despedida”, que celebrou a história da banda. A despedida dos palcos curitibanos acontece no dia 04 de março, na White Hall Jockey Eventos.

E muitos outros nomes consagrados da música brasileira vão passar pela cidade ao longo de 2023, Anitta, Alcione, Ana Carolina, Fafá de Belém, Fábio Júnior, fazem parte da lista.

Smart City Expo Curitiba

A versão brasileira do maior evento mundial de cidades inteligentes acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2023 e ganhará um dia a mais em relação as edições anteriores.

Curitiba voltará pelo quarto ano a ser a capital mundial da inovação, reunindo especialistas, governos, empresas e profissionais de todo o mundo, que debaterão e buscarão soluções para o desenvolvimento sustentável das cidades, agora com foco na conectividade global.

Um mundo de cidades, novas realidades urbanas, novas tecnologias, novos modelos de negócios. Criada em parceria com a Fira Barcelona, organizadora do principal Smart City Expo World Congress, a Smart City Expo Curitiba reúne especialistas de todo o mundo para compartilhar ideias sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos.

Clique aqui para conferir a agenda completa de eventos previstos para o primeiro semestre.

Incentivos e aceleração econômica

Desde 2018, produtores de eventos se beneficiam da redução da alíquota do ISS de 5% para 2% para feiras, exposições, congressos, shows. A Lei Complementar nº 107 foi aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba e sancionada pelo prefeito Rafael Greca no final de 2017.

Em setembro de 2020, a cidade recebeu R$ 11,9 milhões da União, dos quais R$ 9,2 milhões foram direcionados a projetos culturais selecionados pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Em agosto de 2021, a Câmara Municipal aprovou dois projetos de apoio da Prefeitura de Curitiba aos setores cultural e de eventos para compensar as perdas com a pandemia de covid-19.

A Câmara também aprovou o projeto de lei de iniciativa do Executivo sobre a moratória de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em Dívida Ativa de empresas de eventos culturais, beneficiando 12 atividades econômicas: gestão de espaços artísticos; produção de espetáculos circenses, de dança, de música, de teatro e de eventos esportivos; serviços de música ao vivo e mecânica; organização de feiras e congressos; exibição cinematográfica; drive-ins; e casas de festas e eventos.

Em 2022, o município prorrogou o pagamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo para bares, eventos, restaurantes, lanchonetes, hotéis e academias. A medida beneficiou 3,6 mil estabelecimentos e possibilitou a postergação do pagamento de R$ 179 milhões em IPTU até dezembro.