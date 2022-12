Divulgação

A data mais esperada do ano está chegando e o Grupo Lanteri, conhecido pela tradicional e grandiosa apresentação da Paixão de Cristo, desta vez está preparando um espetáculo natalino. Este ano o Auto de Natal será apresentado nos municípios de São José dos Pinhais e Araucária. As apresentações serão realizadas em espaço público a céu aberto e começam dia 6 de dezembro. Cinco delas serão em São José dos Pinhais e quatro em Araucária.

O espetáculo, com duração de 60 minutos, reúne um elenco de 59 atores e combina teatro, música e dança para descrever aspectos políticos, religiosos e sociais que envolvem a história do nascimento de Cristo desde a promessa feita por Deus a Abraão. Por isso, a história é narrada por Abraão, patriarca bíblico que é referência para os cristãos, considerado o “Pai da História da Salvação”.

A narrativa da peça evidencia alguns momentos na vida de outros personagens, também importantes e decisivos na trajetória da História da Salvação. Entre essas pessoas designadas por Deus destacam-se personagens bíblicos como: José, do Egito, Faraó, David, Salomão, Isaías, Miquéias, entre outros reis, líderes e guias. O mesmo acontece com a jovem Maria, que pertencia a uma família de devotos em Nazaré. A partir desse acontecimento, a narrativa do espetáculo evidencia com detalhes todos os percalços vividos pelo casal Maria e José, até o nascimento do Filho de Deus, cumprindo assim a promessa feita a Abraão.

“O evento é voltado para toda a família, adultos e crianças são bem-vindos, todos estão convidados a se encantar e se emocionar em uma noite mágica”, celebra Edson Luiz Martins, diretor de produção do Grupo Lanteri.

Além do espetáculo, o grupo irá levar para São José dos Pinhais um presépio em tamanho natural para visitação aberta ao público. Jesus, Maria, José e os Três Reis Magos irão constituir o cenário que remeterá o público ao grande acontecimento, o nascimento do Salvador.

As apresentações e a visita ao presépio são gratuitas, o acesso é totalmente livre. “Nossa ideia é que o sonho natalino se torne vivo e que permeie os corações levando amor, perdão e reconciliação como mensagem”, vislumbra o diretor artístico, Aparecido Massi.

Projeto realizado pelo Grupo Lanteri, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e de Araucária. Patrocínio: Brafer Construções Metálicas S/A, Fomento Paraná, Copel e Governo do Estado do Paraná.

Grupo Lanteri

O Grupo Lanteri há mais de 40 anos ocupa lugar de destaque no cenário cultural de Curitiba pela qualidade do seu trabalho e de suas propostas inusitadas, levando cultura à grande massa popular. Desde sua origem, o grupo mantém como característica principal “o teatro feito pelo povo para o povo”. Seus integrantes são voluntários, pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais. A qualidade artística oferecida pelo grupo e a dedicação de seus inúmeros participantes cria uma relação íntima entre espectador e espetáculo, fato que se repete todos os anos. E esta identificação público-espetáculo atrai sempre novos integrantes.

Serviço:

Auto de Natal – Grupo Lanteri

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Dias: 06, 14, 16, 21 e 23 de dezembro, às 20h

Local: Praça Oito de Janeiro, em frente à Catedral de São José/Centro

ARAUCÁRIA

Dias: 10, 11, 17, 18 de dezembro, às 20h30

Local: Praça da Bíblia/Rua Pedro de Alcântara Meira com Rua Roque Saad

Acesso gratuito

