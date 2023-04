Foto: Robson Mafra

O Grupo Lanteri voltou a fazer apresentações da Paixão de Cristo em Curitiba, nesta sexta-feira (7). O espetáculo foi o primeiro realizado em um espaço novo para o grupo, na Capital paranaense. Desde 2018, o grupo vinha se apresentando em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A previsão é que 20 mil pessoas tenham acompanhado o espetáculo.





























O novo espaço do Grupo Lanteri, no bairro Orleans, foi uma doação da Arquidiocese de Curitiba. O espaço, ainda sem construções, tem uma área de 15.000 m2 entre a Rodovia do Café e a Rua Amadeu Piotto. A ideia do grupo é construir uma cidade cenográfica, com espaços e salões para outras atividades culturais.

“Em 2018, quando procuramos um lugar em Curitiba que pudesse ceder o espaço, não encontramos. Por isso fomos para o Parque Cachoeira”, afirmou o diretor de produção do grupo, Edson Martins. A última apresentação feita em Curitiba ocorreu na Pedreira Paulo Leminski.

A Paixão de Cristo

O espetáculo Paixão de Cristo foi feito apenas com voluntários. A encenação conta a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ascensão e ressurreição. Aparecido Massi, o Diretor de Arte, garante que todos os anos a peça tem pequenas modificações, cenas saem e outras entram. A Paixão de Cristo é a segunda maior encenação ao ar livre do Brasil.