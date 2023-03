Apresentação da paixão de Cristo. Grupo Lanteri 2022 (Reinaldo Reginati)

O Grupo Lanteri,que desde 2018 se apresenta em Araucária, volta a fazer apresentações em Curitiba a partir da Páscoa deste ano. Agora com um espaço novo, o grupo ainda pretende construir uma cidade cenográfica, com espaços e salões para outras atividades culturais. A Paixão de Cristo, apresentação mais famosa do grupo, será a peça de estreia do espaço. O espetáculo ainda aceita voluntários.

O novo espaço do Grupo Lanteri foi uma doação da Arquidiocese de Curitiba. O espaço, ainda sem construções, tem uma área de 15.000 m2 entre a Rodovia do Café e a Rua Amadeu Piotto, no bairro Orleans. Edson Martins, Diretor de Produção do Grupo, afirma que a prioridade do grupo agora é a construção do novo espaço, que será construído aos poucos.

A Paixão de Cristo voltará a ser apresentada em Curitiba depois de 5 anos utilizando o espaço do Parque Cachoeira, em Araucária. Edson Martins diz que a maior dificuldade do espetáculo sempre foi encontrar um espaço que comportasse a apresentação e os espectadores. Agora com o Espaço Lanteri a Paixão de Cristo poderá ser apresentada na capital.

“Em 2018, quando procuramos um lugar em Curitiba que pudesse ceder o espaço, não encontramos. Por isso fomos para o Parque Cachoeira”, conta o Diretor de Produção. A última apresentação feita em Curitiba ocorreu na Pedreira Paulo Leminski.

O Espaço Lanteri poderá ser utilizado, eventualmente, por outras entidades. O objetivo do grupo é atender a comunidade do bairro por meio de atividades culturais também.

A Paixão de Cristo

O espetáculo Paixão de Cristo terá a estreia na Sexta Feira Santa, dia 7 de abril, às 19h no Espaço Lanteri. O grupo organiza as apresentações apenas com voluntários. Qualquer pessoa interessada pode se voluntariar e participar. Os ensaios estão acontecendo aos sábados no CEEP – Curitiba e aos domingos no Espaço Lanteri.

Carol Buhrer, voluntária do grupo há 25 anos, conta que a experiência de participar da peça é marcante. “Acho que antes eu participava mais pela galera da minha igreja que também ia, mas hoje é uma decisão de participar e contar a história de Jesus. Todos os espetáculos são especiais e marcantes, e neste ano não será diferente.”

A encenação conta a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ascensão e ressurreição. Aparecido Massi, o Diretor de Arte, garante que todos os anos a peça tem pequenas modificações, cenas saem e outras entram.

Segundo o Grupo Lanteri, o grupo de voluntários é formado por pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais que se renovam a cada ano. “Todas as pessoas podem participar, sim. Eu insisto muito na participação porque durante os ensaios se faz muitos amigos. E amigos independem de religião!”, comenta Massi.

A Paixão de Cristo é a segunda maior encenação ao ar livre do Brasil.

SERVIÇO – Apresentação Paixão de Cristo Grupo Lanteri

Data: 7 de abril (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Espaço Lanteri

Endereço: Rua Amadeu Piotto, 590 – Orleans

Ensaios aos sábados (25/03 e 01/04)

Horário: 19h

Local: CEEP- Curitiba (Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba)

Endereço: Rua Frederico Maurer, 3015 – Boqueirão.

Ensaio aos domingos (26/03 e 02/04)

Horário: 14h30

Local: Espaço Lanteri

Endereço: Rua Amadeu Piotto, 590 – Orleans

*reportagem produzida sob supervisão do editor Mario Akira