Divulgação

O Wakaba Taiko, da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba – Nikkei, vai representar o Brasil no 25º Campeonato de Taiko Júnior do Japão, no dia 19 de março, na cidade de Kanazawa, província de Ishikawa. Taiko significa tambor em japonês e é uma prática que envolve uma variedade de instrumentos de percussão.

A equipe júnior do Wakaba é composta por 12 tocadores, três líderes e um coordenador, que partiram rumo ao Japão, nesta terça-feira (14/3). A viagem tem o apoio da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba, pela Lei de Incentivo à Cultura.

O grupo curitibano precisou aguardar três anos para participar do campeonato, por causa da pandemia da covid-19.

“Vamos representar o Brasil e Curitiba e queremos trazer muito conhecimento e aprendizado para compartilhar com os curitibanos”, diz o coordenador do Wakaba Taiko, Hermes Murakami. Em preparação para o campeonato, Murakami conta que a equipe júnior recebeu apontamentos e visitas dos profissionais da Associação Brasileira de Taiko.

O campeonato, promovido pela Nippon Taiko Foundation (Fundação Nipo de Taiko), terá a participação dos 43 melhores grupos de tambores do Japão. “Somente duas equipes campeãs, a de Taiwan e a do Brasil, foram convidadas para uma participação especial”, explica Murakami.

No Japão, a equipe de Curitiba vai compartilhar o mesmo palco com grupos referência no taiko, participar de um workshop com um mestre japonês e de um evento de integração com o grupo de Taiwan e o campeão de 2022. Além disso, o itinerário inclui conhecer a Asano, a maior e mais tradicional fabricante de taiko do Japão, e visitar uma loja de tambores em Tóquio.

Agora vai

Em 2019, no 16º Festival Brasileiro de Taiko, em Serra Negra (SP), o grupo Wakaba Taiko de Curitiba conquistou uma vitória inédita: foi campeão brasileiro em quatro das cinco categorias das quais participou.

Além de se tornar bicampeão da categoria Júnior (de 13 a 17 anos), a equipe também iria representar o Brasil no campeonato de Taiko Júnior que seria realizado no Japão no ano seguinte, em 2020. Entretanto, a pandemia de covid-19 adiou o campeonato por três anos, sonho que está sendo realizado agora.

Percussão japonesa

Segundo a Associação Brasileira de Taiko, a percussão é uma tradição com 2.500 anos de história no Japão e considerada parte integral da religião, dos festivais culturais e do teatro.

Em Curitiba, uma das entidades que se propõe a disseminar essas tradições é a Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, criada em 1946. Já o grupo Wakaba Taiko se tornou associado alguns anos após sua criação, em 2003, pela família Kajiwara.

Um dos objetivos do grupo é preservar a cultura japonesa, além de divulgá-la a quem tenha interesse. Desde a parceria com a Associação e devido às diversas apresentações que realizam, a procura pelas aulas vem crescendo e quando eles abrem as inscrições, chegam a receber até 200 formulários.