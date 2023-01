Reprodução/PM Guaratuba

Avenida Atlântica e praias lotadas marcaram o réveillon em Guaratuba. Segundo dados da Polícia Militar e Secretaria Municipal da Segurança, a cidade recebeu cerca de 550 a 600 mil pessoas entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro de 2023.

Na virada de ano, trios elétricos comandaram a festa até a madrugada nos principais pontos da cidade. Na Praia Central, o trio elétrico Águia com Fernanda Liz e banda e DJ Allan Caetano. Na Avenida Ponta Grossa a festa ficou por conta do trio elétrico Avatar com Banda Marvin, DJ Pudim e Grupo Move Dance. O trio elétrico Alucinação com a dupla Davi & Daniel e DJ Firemam agitaram a virada no Coroados. A queima de fogos sem estampido sonoro aconteceu no Morro do Cristo anunciando a chegada de 2023.

A Secretaria Municipal da Segurança Pública e a Polícia Militar fecharam a Avenida Atlântica e também parte da Avenida 29 de Abril e Avenida Curitiba para o acesso dos festeiros à orla central.

Segundo a Polícia Militar, com reforço no efetivo não foram registrados grandes problemas durante a virada no Litoral. O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) fez 482 atendimentos nos dois dias, dos quais 116 (25%) referentes a casos de perturbação do sossego, o relato mais comum nessa época do ano. No final de semana, os policiais fizeram atendimentos e realizaram policiamento ostensivo e preventivo em todo Litoral.