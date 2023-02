Divulgação/PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) esteve presente com policiamento preventivo e repressivo durante todos os eventos de Carnaval realizados em Guaratuba, no Litoral, entre a noite da última sexta-feira (17) e a segunda-feira (20).

Na noite desta segunda-feira, com a presença da tradicional Guaratubanda, os militares estaduais estimam que cerca de 600 mil pessoas acompanharam os desfiles e trios-elétricos que seguiram pela Avenida 29 de abril, entre a Praia de Guaratuba e a Praia dos Namorados.

As equipes atuantes na Operação Carnaval em Guaratuba iniciaram o policiamento horas antes da primeira apresentação e só encerraram as atividades já na manhã desta terça-feira (21), após a dispersão de todo o público.