Reprodução/GMA

O veículo usado no homicídio de uma empresária, de 50 anos, na noite de sábado (7), foi encontrado abandonado pela Guarda Municipal de Araucária no bairro Capela Velha, no domingo (8). O veículo foi entregue na delegacia da Polícia Civil de Araucária que investiga o brutal homicídio.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI