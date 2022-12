Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Paraná fizeram nesta terça-feira (27) um treinamento com aeronaves em Porto Rico, no Noroeste do Estado. A iniciativa foi conduzida pela Casa Militar, com o objetivo de reforçar técnicas fundamentais para o resgate de vítimas de afogamento.

O Governo do Paraná disponibilizou um helicóptero para atender o Verão Maior Paraná nos municípios do Noroeste. A aeronave da Casa Militar estará à disposição da Polícia Militar até o término das festividades de Ano-Novo.

De acordo com o 2º tenente do Corpo de Bombeiros, Warison Cauê Padovani Pinto, o treinamento é necessário para habituar os profissionais em salvamentos nos locais de difícil acesso. “Em algumas situações o uso da aeronave é mais indicado para o salvamento, pode ser por dificuldade em acessar o local ou devido à distância em que se encontra a vítima. Nesse caso, a aeronave busca um guarda-vidas no posto mais próximo e faz o lançamento na água”, disse.

Além das técnicas de resgate com aeronaves, durante o treinamento também foram ministradas aulas teóricas e práticas aos bombeiros que adquiriram habilidade técnica para operar embarcados em helicópteros, e também para aqueles que ainda não haviam passado por uma experiência semelhante.

“Vários guarda-vidas não haviam realizado esse treinamento ainda, então tiveram toda a parte de instrução de como fazer o embarque na aeronave, sinais de comunicação, e como saltar com o pessoal da Casa Militar”, explicou o tenente.

O helicóptero será utilizado para rondas aéreas na área, em especial aos municípios de Porto Rico, distrito de Porto São José (São Pedro do Paraná) e Porto Maringá (Marilena), principais pontos turísticos da região Noroeste, mas o Corpo de Bombeiros também poderá utilizar a aeronave para operações de salvamento aquático, se necessário.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.