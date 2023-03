Reprodução

A Guarda Municipal de Curitiba suspendeu os três agentes envolvidos na morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos. Ele foi morto com tiro na cabeça durante abordagem na Rua Herondina de Freitas Ribeiro, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na tarde do último sábado. Os guardas também tiveram o porte de arma suspenso por determinação do prefeito Rafael Greca. Além da Corregedoria da Guarda Municipal de Curitiba, o homicídio também está sendo apurado pelo 11º Distrito Policial e as investigações estão sendo acompanhadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR),

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Carlos Celso, os agentes estavam com a câmera acopladas ligadas em modo de espera durante abordagem, mas não foram acionadas pelos guardas durante a abordagem do adolescente. Todos os agentes receberam treinamento para uso das câmeras. O decreto que regulamenta o uso das câmeras por guardas municipais de Curitiba determina que a gravação deve ocorrer de forma ininterrupta, no mínimo, por 12 horas, com captação de áudio e vídeo. O texto estipula também que o material deve ser armazenado por um ano. “Quem não cumpre as determinações, como ligar a câmera, também sofrerá sanções, desde advertência até uma suspensão. Tudo será apurado pela sindicância interna”, afirmou Celso, em entrevista à imprensa, nesta sexta (31). Ele afirmou que protocolo sobre o uso da câmeras pelos guardas municipais é “vivo” e pode ser modificado.

De acordo com informações dos guardas no Boletim de Ocorrência, três agentes apuravam denúncia de tráfico de drogas quando abordaram um grupo e Caio teria resistido, corriudo e depois de cercado teria ameaçado os guardas com uma faca de 25 centímetros que tirou do boné. Ainda segundo o boletim, o guarda Edson Pereira então atirou contra o adolescente. As testemunhas, no entanto, contam outra versão bem diferente. Elas dizem que Caio tinha se rendido, colocado as mãos na cabeça e mesmo assim o guarda atirou. As testemunhas também levantam dúvidas sobre a existência da faca. O comandante da Guarda Municipal não quis falar sobre a faca, apenas afirmou que a Polícia Civil está investigando. Em entrevista recente, o delegado Eric Guedes, disse que Edson Pereira por enquanto é suspeito de homicídio culposo e fraude processual.

Familiares e amigos também negam a versão dos guardas e fizeram um protesto na manhã de terça (28) no local onde o rapaz foi baleado pedindo justiça. Segundo eles, Caio foi dormir na casa de amigo e teria saído para ir ao mercado, quando foi abordado e morto. Ele era aluno do Colégio Estadual Júlia Wanderley e trabalhava como jovem aprendiz em uma empresa de telemarketing. Sua morte causou grande comoção no colégio, no trabalho e na comunidade.